Жителей Нижнего Тагила ждет погружение в «Океаны»

В основу фильма была положена мечта режиссёра – проплыть с рыбами и дельфинами, проследить их движения под водой, через океан, на их скорости. Специально для съемок фильма «Океаны» была разработана уникальная аппаратура, благодаря которой удалось, к примеру, снять восьмиметровую касатку с расстояния полутора метров, показать шторм, находясь в его эпицентре, запечатлеть подводный мир таким, каким его не видел никто. По мнению экспертов, такие документальные фильмы появляются в лучшем случае раз в 10 лет. Для российского проката картину озвучил выдающийся русский артист Олег Басилашвили. В кинозале «Мистерия кино» «Океаны» можно будет увидеть с 13-го по 19-е октября в 18.30