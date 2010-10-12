Жителей Нижнего Тагила ждет погружение в «Океаны»
12 октября 2010, 16:49ОбществоАнка
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«Мистерия кино» погрузит зрителей в «Океаны». Сенсация мирового кинопроката, документальный фильм десятилетия «Океаны» Жака Перрена с завтрашнего дня своими глазами могут увидеть тагильчане.
В основу фильма была положена мечта режиссёра – проплыть с рыбами и дельфинами, проследить их движения под водой, через океан, на их скорости. Специально для съемок фильма «Океаны» была разработана уникальная аппаратура, благодаря которой удалось, к примеру, снять восьмиметровую касатку с расстояния полутора метров, показать шторм, находясь в его эпицентре, запечатлеть подводный мир таким, каким его не видел никто. По мнению экспертов, такие документальные фильмы появляются в лучшем случае раз в 10 лет. Для российского проката картину озвучил выдающийся русский артист Олег Басилашвили. В кинозале «Мистерия кино» «Океаны» можно будет увидеть с 13-го по 19-е октября в 18.30
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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