Получить полис ОМС в «новой» страховой компании тагильчане смогут до 1 ноября

Важно отметить, что запрет касается только замены страховой компании - поменять полис ОМС в страховой, выдавшей его ранее, можно в любое время года.

Эта норма отражена в 326-м Федеральном законе «О защите прав застрахованных» и действует с 2011 года поясняет начальник Управления развития ОМС ТФОМС Свердловской области Наталья Титкова.

Временное ограничение на замену компаний необходимо для того, чтобы видеть объективную картину о количестве граждан, застрахованных каждой страховой организацией, и, соответственно, корректно считать объем средств, необходимых для оплаты медицинской помощи в наступающем году.

В 2013 году полис ОМС единого образца в бумажном и электронном виде получили более 1 миллиона 165 тысяч жителей Среднего Урала. 601 тысяча из них воспользовались правом выбора страховой, т.е. получили новый документ в новой компании. По оценке регионального фонда ОМС, полис действующего образца (знакомый всем полис-книжка) сейчас остается на руках у 40% жителей Свердловской области. Несмотря на то, что отказать в помощи по этому документу больницы не имеют права, в ТФОМС рекомендуют такой полис без спешки заменить: это позволит страховой компании получить корректные сведения о гражданине, а значит - поддерживать базу застрахованных в актуальном состоянии.

Конечно, сегодня каждый заботится о своем здоровье - проводит диагностику внутренних органов, чтобы вовремя выявить патологию или, наоборот, убедиться в собственном здоровье. Отдельно стоит поговорить об услугах МРТ, ведь именно томография позволяет оценить состояние позвоночника, суставов, органов брюшной полости и малого таза и даже головного мозга. В Нижнем Тагиле услуги МРТ осуществляет медицинский диагностический центр МРТ, кстати, первый в городе. Так, МРТ на Уральской 11 - это верное решение для тех, кому необходимо качественное исследование.