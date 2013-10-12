Получить полис ОМС в «новой» страховой компании тагильчане смогут до 1 ноября
У жителей Свердловской области осталось около трех недель, чтобы получить полис ОМС в «новой» страховой компании: по закону с 1 ноября до 31 декабря человек не может поменять страховую медицинскую организацию, представляющую его интересы при получении бесплатной медицинской помощи, сообщает официальный сайт Правительства Свердловской области.
Важно отметить, что запрет касается только замены страховой компании - поменять полис ОМС в страховой, выдавшей его ранее, можно в любое время года.
Эта норма отражена в 326-м Федеральном законе «О защите прав застрахованных» и действует с 2011 года поясняет начальник Управления развития ОМС ТФОМС Свердловской области Наталья Титкова.
Временное ограничение на замену компаний необходимо для того, чтобы видеть объективную картину о количестве граждан, застрахованных каждой страховой организацией, и, соответственно, корректно считать объем средств, необходимых для оплаты медицинской помощи в наступающем году.
В 2013 году полис ОМС единого образца в бумажном и электронном виде получили более 1 миллиона 165 тысяч жителей Среднего Урала. 601 тысяча из них воспользовались правом выбора страховой, т.е. получили новый документ в новой компании. По оценке регионального фонда ОМС, полис действующего образца (знакомый всем полис-книжка) сейчас остается на руках у 40% жителей Свердловской области. Несмотря на то, что отказать в помощи по этому документу больницы не имеют права, в ТФОМС рекомендуют такой полис без спешки заменить: это позволит страховой компании получить корректные сведения о гражданине, а значит - поддерживать базу застрахованных в актуальном состоянии.
Конечно, сегодня каждый заботится о своем здоровье - проводит диагностику внутренних органов, чтобы вовремя выявить патологию или, наоборот, убедиться в собственном здоровье. Отдельно стоит поговорить об услугах МРТ, ведь именно томография позволяет оценить состояние позвоночника, суставов, органов брюшной полости и малого таза и даже головного мозга. В Нижнем Тагиле услуги МРТ осуществляет медицинский диагностический центр МРТ, кстати, первый в городе. Так, МРТ на Уральской 11 - это верное решение для тех, кому необходимо качественное исследование.
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