Повышение мотивации к усыновлению приемных детей: тагильчане приняли участие в московском форуме

Участники Форума обсудили широкий спектр вопросов, без решения которых не возможна эффективная реализация государственной политики по устройству в семью детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Среди обсужденных тем - перспективы развития мотиваций кандидатов в приемные родители, нематериальные формы стимулирования устройства детей и др. По словам Андрея Злоказова, большая часть выступлений была посвящена проблемам получения алиментов с биологических родителей, сообщает официальный сайт Правительства Свердловской области.

В значительной части регионов России, количество граждан, которым удалось фактически получить алименты, в разы меньше тех, кто взыскивал их в судебном порядке. Так, в Свердловской области были выиграны иски по алиментам для 9380 детей, оставшихся без попечения родителей, однако только треть из них смогли получить денежные средства от своих родителей. В первую очередь, это связано с тем, что родители, лишенные прав, не работают, не имеют доходов и имущества, в связи с чем, взыскивать с них нечего.

Вместе с тем, - как отметила вице-премьер российского правительства Ольга Голодец. - наша общая задача сделать все возможное для того, чтобы обеспечить право каждого ребенка на семью и поддержать различные формы семейного устройства детей сирот, и в конечном итоге сократить число детей, которые воспитываются в интернатных учреждениях.

В нашей стране в прошлом году было 118 тысяч детей, оставшихся без попечения родителей. Эта цифра постоянно меняется, потому что каждый год какое-то количество детей пополняет эти ряды, но часть из них находит свои семьи. Мы очень рады, что у нас за эти полгода изменилась ситуация - число детей, оставшихся без попечения родителей, сократилось до 110 тысяч. Таким образом, 8 тысяч детей нашли свои семьи и сегодня воспитываются среди родных и близких.

В Свердловской области ведется системная целенаправленная работа по профилактике социального сиротства, устройству в семью детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

На сегодняшний день численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, состоящих на учете в органах опеки и попечительства в Свердловской области, составляет 22,5 тысяч человек, из них почти 18,3 тыс. - в замещающих семьях. С начала этого года численность детей, принятых в опекунские и приемные семьи, увеличилась на 11%. Сократилась (на 9,7%) численность детей, оставляемых матерями при рождении. В школах приемных родителей, действующих в области, только в этом году прошли обучение 1676 человек.

Количество детей в детдомах и других казенных учреждениях региона год от года становится все меньше. Это говорит о неравнодушии уральцев и является показателем того, насколько эффективно сегодня взаимодействие власти и общества в деле решения проблем детей-сирот.

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