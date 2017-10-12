Купчиха с проспекта Ленина в Нижнем Тагиле подарена Екатеринбургу на День города

Спустя некоторое время на «королевишну» обратил внимание депутат думы Екатеринбурга Дмитрий Головин, пишет Ura.ru. Он написал в соцсетях:

Вот такая королевишна появилась в уголке возле заднего крыльца. И где?! В Администрации города Екатеринбурга! Восхищён! -- пишет депутат.



Скульптура символизирует процветание, благополучие, которое желает Нижний Тагил столице Урала. Напомним, купчиху создал казахский скульптор Марат Габдрахманов в рамках традиционного симпозиума монументального зодчества в 2015 году.