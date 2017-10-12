Купчиха с проспекта Ленина в Нижнем Тагиле подарена Екатеринбургу на День города

Нижний Тагил на День города подарил Екатеринбургу купчиху из металла, которая долгое время располагалась на проспекте Ленина близ торгового центра.
Спустя некоторое время на «королевишну» обратил внимание депутат думы Екатеринбурга Дмитрий Головин, пишет Ura.ru. Он написал в соцсетях:
Вот такая королевишна появилась в уголке возле заднего крыльца. И где?! В Администрации города Екатеринбурга! Восхищён! -- пишет депутат.
Скульптура символизирует процветание, благополучие, которое желает Нижний Тагил столице Урала. Напомним, купчиху создал казахский скульптор Марат Габдрахманов в рамках традиционного симпозиума монументального зодчества в 2015 году.