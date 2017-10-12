Нижнетагильский полицейский прошёл во второй этап конкурса «Народный участковый-2017»

Капитан полиции Андрей Валерьевич Афанасьев поборется за звание народного участкового с 9 другими кандидатами на втором этапе областного конкурса «Народный участковый-2017».



Голосование уже стартовало на сайте ГУ МВД России по Свердловской области. Для того, чтобы принять участие необходимо перейти по ссылке и авторизоваться через одну из социальных сетей. После выбрать капитана Афанасьева среди участников и подтвердить свой выбор.



Андрей Афанасьев служит уполномоченным участковым с 2014 года, в полиции с 2005 года. За время службы неоднократно отмечался руководством и имеет ряд ведомственных наград и благодарностей. Как передаёт МУ МВД России «Нижнетагильское», с начала 2017 года капитан Афанасьев раскрыл 13 преступлений, 47 правонарушений и задержал 2 человек, которые находились в розыске.



Помимо службы на территории Нижнего Тагила Андрей Валерьевич осуществлял охрану общественного порядка в Северокавказском регионе во время командировки.