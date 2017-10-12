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Новости Нижнего Тагила

Нижнетагильский полицейский прошёл во второй этап конкурса «Народный участковый-2017»

12 октября 2017, 23:35Добавить новость
интернет,конкурс,Нижний Тагил,Свердловская область,народный участковый,участковый,голосование
Второй этап областного конкурса «Народный участковый-2017» стартовал на сайте ГУ МВД России по Свердловской области. В десятку лучших кандидатов вошёл участковый уполномоченный из Нижнего Тагила.

Капитан полиции Андрей Валерьевич Афанасьев поборется за звание народного участкового с 9 другими кандидатами на втором этапе областного конкурса «Народный участковый-2017».

Голосование уже стартовало на сайте ГУ МВД России по Свердловской области. Для того, чтобы принять участие необходимо перейти по ссылке и авторизоваться через одну из социальных сетей. После выбрать капитана Афанасьева среди участников и подтвердить свой выбор.


Андрей Афанасьев служит уполномоченным участковым с 2014 года, в полиции с 2005 года. За время службы неоднократно отмечался руководством и имеет ряд ведомственных наград и благодарностей. Как передаёт МУ МВД России «Нижнетагильское», с начала 2017 года капитан Афанасьев раскрыл 13 преступлений, 47 правонарушений и задержал 2 человек, которые находились в розыске.

Помимо службы на территории Нижнего Тагила Андрей Валерьевич осуществлял охрану общественного порядка в Северокавказском регионе во время командировки.

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