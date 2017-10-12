Пьяный сосед насмерть забил ломом собаку в пригороде Нижнего Тагила (ФОТО)

Пьяный житель пос. Черноисточинск забил до смерти соседскую собаку ломом. Недавно ощенившаяся кавказская овчарка умерла на следующий день от внутреннего кровотечения и разрыва внутренних органов. 20-летний молодой человек из Нижнего Тагила сам рассказал, как убивал животное и о содеянном не сожалеет.

Жители поселка Черноисточинск Любовь и Юрий услышали ночью лай собак и звук ударов по железному забору. Мужчина выбежал на улицу и заметил убегающего соседа. Кавказская овчарка Бакса, которая недавно ощенилась, была на свободном выгуле на территории внутри участка. Утром супруги обнаружили повреждения на морде животного.

Накормила поздно вечером собак. Зашла домой, слышу – лают и лают. Выглянула в окно, темно, никого нет. Собаки не переставали лаять. Ночью услышали удары по воротам и по железному забору. Мы предположили, что соседи в очередной раз, выпивая и веселясь, буянят на улице. Может, дразнят собак, раз они так лают. Муж выскочил на улицу, вдоль забора побежал сосед к своему дому и спрятался. Муж закричал: кто тут ходит, дразнит собак? Сосед вышел, начал пререкаться, угрожать, потом дико хохотать. Был пьяный. Мы даже не поняли, бил он собаку или нет, удары слышали только по забору, -- поделилась историей жительница пос. Черноисточинск.

Утром хозяева обнаружили, что овчарка не открывает левый глаз. Любовь сразу позвонила ветеринару, проконсультировалась и попросила приехать и осмотреть питомицу. Ее супруг обратился за помощью к участковому.

Утром при кормлении собаки обнаружили, что закрыт левый глаз и царапина на носу. Позвонили ветеринару, она посоветовала промыть новокаином, чтобы открыть и посмотреть. Сразу обратились к участковому. Промыли глаз, открыли, а там нет зрачка, он был выбит, -- продолжила рассказ Любовь.

В обед, хозяин, наблюдавший за собакой, увидел, что она пошла и упала. Собаку затрясло и из пасти пошла пена. Ветеринар на тот момент был уже в пути. Как только она подъехала, собака умерла.

Решили везти на вскрытие, так как ветеринар заподозрила, что от повреждения глаза собака не могла так умереть. На вскрытии посмотрели – у собаки порваны все органы, так бывает, если бы ее били. Ветеринар пояснила, почему собака не убежала. Она до последнего защищала щенков, которые находились неподалеку. Но она терпела, даже ночью не заскулила, если бы хоть знак подала, что ей больно. Мы заподозрили соседа, но долго не могли понять – как он это сделал, -- рассказала хозяйка собаки.



Супруги обратились в полицию и Пригородную прокуратуру. По их словам, 20-летний сосед Борис признался участковому в содеянном. Он не отрицал, что бил собаку, ко всему добавил, что сделал это намеренно, просто потому, что овчарка ему не нравилась.

Собака начинала лаять, когда в соседском доме во время очередной попойки громко играла музыка или кто-то кричал. В полиции Борис сознался, что специально бил по забору, чтобы собака высунула морду и он мог ее избивать. Бил ломиком под забором. Забор тоже исцарапан, -- пояснила владелица убитой собаки.

Супруги рассказали редакции TagilCity.ru, что никто из соседей никогда не жаловался на их питомцев.

Овчарка была ласковой собакой и лаяла, только защищая свою территорию. Остались щенки в возрасте одного месяца.

Обратились в прокуратуру. Зам. прокурора прокуратуры Пригородного района Павел Ашеев сказал, что не видит состава преступления. Сегодня сосед убил собаку – а завтра что, человека убьет? После беседы с участковым, он накинулся с кулаками на собственного отца и угрожал пристрелить мужа. Как соседи мы между собой не ссорились, всегда здоровались, неадекватное поведение – следствие пьянки, -- озвучила свою позицию Любовь.

В пресс-службе УВД редакции TagilCity.ru сообщили, что участковый оперуполномоченный собирает материал и опрашивает свидетелей для дальнейшей работы по происшествию.





Ведется работа по заявлению граждан пос. Черноисточинск. Сейчас в рамках проверки идет сбор материала и опрос свидетелей, -- предоставили информацию в пресс-службе УВД.

Напомним, ранее в Нижнем Тагиле уже были случаи жестокой расправы над животными зато, что те громко лают и мешают спать. Впоследствии стрелявшему в собаку пришлось купить хозяину нового питомца.



