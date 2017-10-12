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Новости Нижнего Тагила

Сторож в депо Нижнего Тагила охранял вагоны и воровал из них кабель

12 октября 2017, 11:30Добавить новость
Нижний Тагил,полиция,уголовное дело,воровство,мужчина,охранник,депо

В Нижнем Тагиле местный житель попался на краже медного провода на стоянке в депо. 

58-летний мужчина работал там охранником. 4 октября он пробрался в один из вагонов и начал срезать медный провод. В итоге ему удалось срезать около 100 метров проволоки. Тагильчанин планировал сдать добычу в пункт приема цветного металла. Однако не успел, его задержали полицейские.

Выяснилось, что мужчина каждую смену срезал кабель в вагонах. Ущерб составил 3 710 рублей. Возбуждено уголовное дело, пишут «Все новости».

 
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