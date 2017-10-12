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Новости Нижнего Тагила

Таксисты построили некачественные дома для детей-сирот в Нижнем Тагиле

12 октября 2017, 14:00Добавить новость
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Фонд жилищного строительства Свердловской области вот уже год не может добиться завершения строительства дома для детей-сирот в Нижнем Тагиле.

Из бюджета были выделены средства на приобретение 30 квартир для детей-сирот в новостройке в Нижнем Тагиле, 70% средств были внесены еще на стадии строительства. Подрядчиком по госконтракту выступает компания «Танке», причем, основная деятельность организации – услуги такси. У компании уже возникали проблемы со сдачей объектов, так, сданный в 2014 году объект оказался с существенными дефектами. В связи с этим возникают вопросы, в частности, зачем Фонд жилищного строительства области вновь обратился к недобросовестному застройщику?

После года бездействия подрядной организации Фонд жилищного строительства все же обратился в суд с иском к ООО «Танке». Вопрос удалось урегулировать, подрядчик оставил за собой право достроить дом, но делегировал это ООО «СК Уралстрой», сославшись на то, что испытывает финансовые сложности. Новый застройщик обязался завершить строительство и получить за это 30%, которые Фонд жилищного строительства не успел заплатить ООО «Танке».

Также, сданные ранние в эксплуатацию, корпуса по адресу Оплетина, 14, в которых живут дети-сироты, начали разрушаться. Из-за этого УК подала в суд на подрядчика, считая, что дома сданы с существенными дефектами. Сейчас устранять недочеты обязали Управляющую компанию, та же, в свою очередь, добивается от ООО «Танке» гарантийного ремонта, пишет «Правда УрФО».

 
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