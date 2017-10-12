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Новости Нижнего Тагила

Житель Верхней Пышмы отсудил 103 000 рублей у адвокатов за отказ вернуть деньги

12 октября 2017, 18:00Добавить новость
деньги,проверка,Свердловская область,суд,штраф,иск,Верхняя Пышма,адвокат
После того, как адвокаты отказались вернуть деньги за невыполненную услугу, житель Верхней Пышмы отсудил у юридической компании 103 000 рублей.

В феврале 2017 года житель Верхней Пышмы заплатил юридической компании «Дигестъ» 83 800 рублей. За это компания должна была проконсультировать клиента и подготовить апелляционную жалобу для оспаривания в суде решения по выплате алиментов. Также на компанию была возложена ответственность по защите мужчины в суде.

По решению суда иск от бывшей жены по выплате алиментов не был удовлетворен, а значит, нужда в подаче жалобы отпала. Так как мужчина уже заплатил за услугу, он потребовал вернуть его деньги. Однако руководство «Дигестъ» ничего возвращать не торопилось.

Житель Верхней Пышмы подал иск о защите прав потребителей в суд. Решением суда юридическая компания должна была выплатить 103 000 рублей, в том числе внесенная по договору сумма, компенсация морального вреда, судебные расходы и штраф за нарушение.

Ответчик с решением суда не согласился и попытался обжаловать его, утверждая, что условия договора не были выполнены по вине заказчика. Однако районный суд разъяснил, что это не освобождает компанию от возвращения денег, и оставил решение в силе, пишет интернет-газета Znak.

 
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