Житель Верхней Пышмы отсудил 103 000 рублей у адвокатов за отказ вернуть деньги

В феврале 2017 года житель Верхней Пышмы заплатил юридической компании «Дигестъ» 83 800 рублей. За это компания должна была проконсультировать клиента и подготовить апелляционную жалобу для оспаривания в суде решения по выплате алиментов. Также на компанию была возложена ответственность по защите мужчины в суде.





По решению суда иск от бывшей жены по выплате алиментов не был удовлетворен, а значит, нужда в подаче жалобы отпала. Так как мужчина уже заплатил за услугу, он потребовал вернуть его деньги. Однако руководство «Дигестъ» ничего возвращать не торопилось.





Житель Верхней Пышмы подал иск о защите прав потребителей в суд. Решением суда юридическая компания должна была выплатить 103 000 рублей, в том числе внесенная по договору сумма, компенсация морального вреда, судебные расходы и штраф за нарушение.





Ответчик с решением суда не согласился и попытался обжаловать его, утверждая, что условия договора не были выполнены по вине заказчика. Однако районный суд разъяснил, что это не освобождает компанию от возвращения денег, и оставил решение в силе, пишет интернет-газета Znak.