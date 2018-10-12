Благоустроенные дворы в Нижнем Тагиле будут готовы к сдаче в эксплуатацию к 1 ноября

11 октября во время видеоконференции с министром энергетики и ЖКХ Свердловской области замглавы администрации города по городскому хозяйству и строительству Вадим Кулик отчитался о проведении работ по благоустройству девяти дворовых и одной общественной территорий в Нижнем Тагиле.

Вадим Кулик отметил, что все объекты находятся в высокой степени готовности. До 15 октября должны пройти работы по озеленению территорий и укладке асфальта. К 1 ноября пройдет установка малых архитектурных форм.

Первыми работы по благоустройству будут завершены во дворах на ул. Пархоменко, 137, Первомайской, 33, 35, 37,39, Попова, 19 и проспекту Мира, 31, 31а.