ДОСААФ России предложил нижнетагильскому клубу взять кредит на ремонт самолета

Нижнетагильский общественник Илья Коровин продолжает добиваться выделения средств на помощь летному клубу ДОСААФ в Нижнем Тагиле. Так, накануне, активист смог получить ответ от ДОСААФ России, инициированный Минобороны России. В ответе говорится, что для решения проблемы с износом авиатехники клуба, руководству нижнетагильского клуба предлагается взять беспроцентный кредит.

В целях разрешения сложившейся ситуации руководителю Нижнетагильского авиационно-спортивного клуба Новоселову А.С. предложено подать заявку в ЦС ДОСААФ России на беспроцентный займ на ремонт самолета АН-2 на одном из авиационно-ремонтных заводов ДОСААФ России,говорится в письме.

Текст ответа от ДОСААФ Фото: Илья Коровин

Между тем, ремонта требуют сразу несколько самолетов, в частности АН-2, ЯК-52 (4 шт), вертолет МИ-2. На ремонт всей техники, по словам общественника, нужно порядка 15 млн рублей.

Сейчас общественник планирует продолжить добиваться ремонта самолетов и создания на базе аэродрома Быньги летного училища, а также писать от руки письма президенту России.

Ребята! При СССР там было 19 самолетов и полное гособеспечение! Займ, я думаю, надо брать, но и после этого надо писать пока Президент лично не ответит! Нам нужно, чтобы стало лучше даже, чем было при Союзе, полное гособеспечение и создание Нижнетагильского Летного Училища Гражданской Авиации!говорит Илья Коровин.