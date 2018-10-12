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ДОСААФ России предложил нижнетагильскому клубу взять кредит на ремонт самолета
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Vertol2010 0047

ДОСААФ России предложил нижнетагильскому клубу взять кредит на ремонт самолета

Сегодня, 12:57ОбществоЮлия Суворова
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