Компания ООО «Ротекс» в Екатеринбурге задолжала сотрудникам более 3,1 млн рублей
Клининговая компания ООО «Ротекс» из Екатеринбурга не выплатила 134 работникам зарплату на общую сумму 3,1 млн рублей.
Прокуратура Екатеринбурга провела по данному факту проверку. Установлено, что в период с июля по август 2018 года компания ООО «Ротекс», которая предоставляла клининговые услуги в Нижневартовске, не выплатила 134 сотрудникам зарплату. Общая сумма задолженности составила 3,1 млн рублей.
По итогам проверки прокуратура вынесла представление директору компании об устранении выявленных нарушений. Также было возбуждено административное дело по статье КоАП РФ «Невыплата заработной платы».
После этого задолженность перед работниками была погашена в полном объеме. Кроме того, за нарушения сроков выплаты заработной платы ООО «Ротекс» выплатила сотрудникам компенсацию на общую сумму 122 тыс. рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.