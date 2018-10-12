Компания ООО «Ротекс» в Екатеринбурге задолжала сотрудникам более 3,1 млн рублей

Прокуратура Екатеринбурга провела по данному факту проверку. Установлено, что в период с июля по август 2018 года компания ООО «Ротекс», которая предоставляла клининговые услуги в Нижневартовске, не выплатила 134 сотрудникам зарплату. Общая сумма задолженности составила 3,1 млн рублей.

По итогам проверки прокуратура вынесла представление директору компании об устранении выявленных нарушений. Также было возбуждено административное дело по статье КоАП РФ «Невыплата заработной платы».