Новая образовательная программа «ТРИ_Р» будет работать в Нижнем Тагиле для молодежи
Сегодня, 06:30Общество
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Новая образовательная программа для студентов и школьников будет работать в Нижнем Тагиле с 13 октября.
Сюжеты: Нижний Тагил
Работать с программой будут члены образовательного центра «Диалог», созданного студенткой НТГСПИ Ксенией Белынцевой. Программа разработана для популяризации научно-исследовательской деятельности среди молодого поколения.
Ксения Балынцева принимала участие во Всероссийском конкурсе молодежных проектов федерального агентства по делам молодёжи. Девушка выиграла грант в размере 300 тыс. рублей на реализацию молодежного проекта.
Проект включает в себя три направления: «Социальное проектирование», «Личностное саморазвитие», «Интеллектуальный досуг».С сентября организаторы проекта запустили серию мастер-классов по соцпректированию. К движению присоединились более 400 тагильчан, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.
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