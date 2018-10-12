Новая образовательная программа «ТРИ_Р» будет работать в Нижнем Тагиле для молодежи

Работать с программой будут члены образовательного центра «Диалог», созданного студенткой НТГСПИ Ксенией Белынцевой. Программа разработана для популяризации научно-исследовательской деятельности среди молодого поколения.

Ксения Балынцева принимала участие во Всероссийском конкурсе молодежных проектов федерального агентства по делам молодёжи. Девушка выиграла грант в размере 300 тыс. рублей на реализацию молодежного проекта.