Протезирование кости лица сделано избитому лицеисту из Нижнего Тагила

Тагильскому лицеисту, который 1 октября был избит учащимся из школы №61, сделали протезирование лицевой части.

После избиения у молодого человека был диагностирован осложненный перелом лицевой кости возле глаза, осколок кости зажал глазной нерв. 2 октября несовершеннолетний был госпитализирован в Демидовскую больницу, а 4 октября его перевели в городскую клиническую больницу №9 в Екатеринбурге.