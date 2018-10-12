Протезирование кости лица сделано избитому лицеисту из Нижнего Тагила

Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Учащемуся лицея №51 в Нижнем Тагиле, которого избил ученик из школы №61, сделали протезирование кости лица.
Сюжеты: Нижний Тагил
Тагильскому лицеисту, который 1 октября был избит учащимся из школы №61, сделали протезирование лицевой части.
После избиения у молодого человека был диагностирован осложненный перелом лицевой кости возле глаза, осколок кости зажал глазной нерв. 2 октября несовершеннолетний был госпитализирован в Демидовскую больницу, а 4 октября его перевели в городскую клиническую больницу №9 в Екатеринбурге.
Сама операция была проведена бесплатно, однако родителям молодого человека пришлось заплатить за протез из титана, информирует ИА «Все новости».
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей