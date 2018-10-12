Свердловские депутаты подозреваются в заработке на аренде собственных приёмных

Например, Илья Бондарев по совместительству является главой компании «УГМК-Агро», которая заключила контракт к Заксобранием Свердловской области о сдачи в аренду помещений в Верхней Пышме под депутатскую приёмную. Евгений Зяблицев является учредителем компании ООО «СТАТУС-М», которая по договору с областным парламентом сдаёт помещение в Екатеринбурге под офис депутата. Владельцем «СТАТУС-М» является некая Галина Зяблицева. Депутат Жуковский входит в число учредителей ООО «Терция». Компания сдаёт Заксобранию нежилое помещение в столице области, где также расположена депутатская приёмная, сообщает Znak.com .

Прокуратура выявила нарушения во всех случаях и направила запрос в СУ СКР по Свердловской области с целью проведения процессуальной проверки. Однако следственное управление отказалось проводить дальнейшую проверку. Чуть позже стало известно, что депутат Евгений Зяблицев, с его слов, несколько месяцев назад посещал СКР по вопросу аренды и никаких претензии к нему не возникло. Илья Бондарев решил расторгнуть договор сдачи помещений, а до Жуковского журналистам дозвониться не удалось.