Сын помощника прокурора в Нижнем Тагиле осужден за сбыт наркотиков

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Сын помощника прокурора Нижнетагильской межрайонной природоохранной прокуратуры приговорен к 9 годам лишения свободы за распространение наркотиков.
Сюжеты: Нижний Тагил
В Нижнем Тагиле к 9 годам лишения свободы и штрафу в размере 250 тысяч рублей приговорен сын помощника прокурора Нижнетагильской межрайонной природоохранной прокуратуры Вячеслава Касьянова.
Известно, что молодой человек 1993 г.р. был задержан летом 2017 года на ГГМ. При себе он имел синтетические наркотики в особо крупном размере.
Свою вину осужденный и его подельник не признали, сообщает «Между строк».
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