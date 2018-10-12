Убийца и насильник из Екатеринбурга получил пожизненное заключение

Житель Екатеринбурга признан виновным в совершении убийств, изнасилований, угроз убийством, а также надругательств над телами умерших, разбоя и умышленного уничтожения чужого имущества.

Последнее преступление мужчина совершил 15 апреля 2017 года в городе Верхняя Пышма. Он напал на девушку 1986 года рождения. Угрожая ножом, злоумышленник совершил действия насильственного характера. Когда девушка попыталась защититься, ударив насильника бутылкой по голове, преступник убил жертву, нанеся ей множественные удары ножом в область головы и шеи. После этого екатеринбуржец закопал тело девушки в лесном массиве.

Подсудимый признал вину, однако настаивал на том, что страдает психическим заболеванием. Данная версия была отклонена членами комиссии экспертов после психолого-психиатрической экспертизы.