Жители России смогут оплатить услуги ЖКХ через «Одноклассники»

Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Пользователи социальной сети «Одноклассники» смогут оплачивать услуги ЖКХ, детских садов и школ не покидая сервиса.
«Одноклассники» стали первой социальной сетью, где пользователи смогут произвести оплату бытовых услуг.
Жители Москвы, Московской и Нижегородской областей, республики Марий Эл, Дагестана, Ингушетии, Северной Осетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкессии и Республики Адыгея уже могут внести квартплату или заплатить за свет. В течение нескольких месяцев возможность станет доступна во всех субъектах РФ, сообщает пресс-служба социальной сети.
Раздел с оплатой доступен на любом устройстве и на любой платформе. Разработчики заявили о том, что в будущем в социальной сети можно будет погашать кредиты, выплачивать налоги, бронировать авиа и ж/д билеты.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей