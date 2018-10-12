Жители России смогут оплатить услуги ЖКХ через «Одноклассники»

Жители Москвы, Московской и Нижегородской областей, республики Марий Эл, Дагестана, Ингушетии, Северной Осетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкессии и Республики Адыгея уже могут внести квартплату или заплатить за свет. В течение нескольких месяцев возможность станет доступна во всех субъектах РФ, сообщает пресс-служба социальной сети.

Раздел с оплатой доступен на любом устройстве и на любой платформе. Разработчики заявили о том, что в будущем в социальной сети можно будет погашать кредиты, выплачивать налоги, бронировать авиа и ж/д билеты.