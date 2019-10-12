Минобороны РФ озвучило причину экстренной посадки Ан-12 в Кольцово
Сегодня, 13:26ОбществоФото: Е1.ru
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В Министерстве обороны России рассказали о причинах аварийной посадки военного самолёта Ан-12 в аэропорте Екатеринбурга, сообщает Рен-ТВ.
Сюжеты: Екатеринбург
Причиной ЧП стал невыход у лайнера шасси. Ан-12 выполнял плановый полёт. В результате инцидента никто из пассажиров и экипажа не пострадал.
Напомним, 10 октября в аэропорте Кольцово военный самолёт совершил аварийную посадку «на брюхо». В связи с этим было задержано 40 рейсов.
Голодные дети и задержка 40 рейсов. Чем обернулось ЧП с военным самолетом в Кольцово
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