На народном сходе в Нижнем Тагиле выступил представитель мэрии

Тагильчане говорили об экологических проблемах города, в частности о строительстве Кушвинского мусорного полигона и загрязнении Черноисточинского пруда, где в недавнем времени вновь начала массово гибнуть рыба. Общественники выступили против строительства полигона.

От администрации Нижнего Тагила народный сход посетил начальник отдела экологии Алексей Сергеев. Он вышел на сцену и ответил на вопросы тагильчан. В конце выступления Сергеева поблагодарили за посещение протеста. В беседе с TagilCity.ru начальник отдела экологии пояснил, что мусорная реформа не в его компетенции, но на все другие вопросы по экологии, интересующие тагильчан, он готов отвечать.

Народный сход охраняла полиция. В том числе там присутствовал начальник МУ МВД «Нижнетагильское» Ибрагим Абдулкадыров.

Инициатором народного схода выступило общественное движение «Тагил за перемены», а ведущим стал Илья Тагильчанинъ (Коровин). На своё мероприятие общественники приглашали главу города Владислава Пинаева. Как пояснили TagilCity.ru в администрации города, график мэра был утверждён в начале недели, поэтому прийти на народный сход он не смог. До 15 октября мэр занимается сдачей объектов БКАД. В мэрии отметили, что от этого будет зависеть реализация нацпроекта в Нижнем Тагиле в 2020 году.