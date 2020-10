Астрологи рассказали каким знакам зодиака следует побольше спать 13 октября

Некоторым знакам следует побольше спать 13 октября, а другим стоит приготовиться к очень активному дню.

Овен День будет богат на события. Вам следует приготовиться к активному ритму. На работе придется переключаться с одной задачи на другую. Вам потребуется внимательно относиться ко всем мелочам. Напряженный день скажется на вашем моральном состоянии. Запланируйте хороший отдых. Можете пройтись по магазинам или посетить развлекательные мероприятия. Вечер лучше провести в веселой компании. Телец Вас ожидают приятные неожиданностями. На работе могут предложить новую должность или выписать премию, которую вы не ждали. После обеда не исключены приятные встречи и новые знакомства. Вас могут неожиданно пригласить на встречу старые знакомые. Попробуйте незнакомые сферы деятельности. Возможно, вы откроете в себе таланты, о которых не подозревали. Вечер благоприятен для встреч в кругу семьи. Близнецы Неблагоприятный день для близнецов. Неприятности начнут настигать вас постепенно. Утром лучше постараться выполнить самые важные рабочие дела. Во второй половине дня усилится влияние негативных тенденций. Вы потеряете бдительность и начнете совершать ошибки. Постарайтесь сосредоточиться на текущей несложной работе. Не планируйте крупных покупок или визитов к косметологам. Вечер лучше провести за приятной прогулкой с вашей второй половинкой. Рак Раков могут ожидать интересные беседы. Ваши навыки коммуникации будут в самой лучше форме. Сосредоточьтесь на поисках новых деловых контактов. Проводите встречи, переговоры, посещайте форумы и тематические викторины. Хороший день для поездки за город. Организуйте мероприятия и игры для друзей и близких. В отношениях со второй половинкой могут решиться старые конфликты. Лев Лучше заранее определитесь с целью, которую хотите достигнуть. Сомнения могут стать вашим главным препятствием. Действуйте с напором, но не забывайте продумывать детали. Вашу активность оценит начальство, а авторитет среди коллег вырастет. Можете кардинально поменять облик. Посетите косметический салон или парикмахерскую, в этот день интуиция вас не подведет, и вы останетесь довольны результатом. В отношениях постарайтесь внимательно слушать желания вашего партнера. Дева Прекрасный день для дев. Вас будут хвалить даже незнакомые люди. Энергия будет переполнять вас в течение всего дня. Постарайтесь не спешить и хорошо планировать выполнение ваших задач. Можете взяться за новый перспективный проект или запланировать крупную сделку. Напряженный день не убавит энергичности. Направьте ее на физические упражнения или посещение тренажерного зала. Вечером вас может ожидать неожиданная приятная встреча со старыми знакомыми. Весы Не самый удачный день для представителей знака. Всё пойдет не по плану и вас придется на ходу переделывать ваше расписание. Не нервничайте и не конфликтуйте с коллегами, чтобы не усугубить ситуацию. Возможны внезапные деловые поездки. Вероятны встречи с неприятными для вас людьми. Вечер посветите домашним делам. Можете затеять перестановку, которую давно откладывали или устроить генеральную уборку. Скорпион Вы почувствуете нехватку внимания. Из-за этого может появиться небольшая неуверенность в себе, но это лишь временно. Постарайтесь побольше общаться с коллегами в позитивном ключе. Организуйте встречу со старыми знакомыми или друзьями. Можете поделиться вашими переживаниями с вашей второй половинкой. В этот день вы будете очень нуждаться в поддержке партнера. Стрелец Попробуйте использовать новые подходы в решении стоящих перед вами задач. На работе получится приятно удивить некоторых коллег. Не исключено, что не всем понравится ваше нестандартное мышление. Доверьтесь интуиции и не следуйте советам недоброжелательных личностей. Не рекомендуются физические нагрузки, лучше посвятите день умственному труду и моральному отдыху. Из развлечений лучше выбрать творческие направления. Устройте романтическую встречу с вашей второй половинкой. Козерог Нетерпение не позволит вам воплощать в жизнь задуманное. Вас будут раздражать малейшие оплошности ваших коллег, из-за этого могут возникнуть конфликты. Вам придется применить все ваши дипломатические навыки, чтобы не потерять авторитет. Можете позволить себе смелые покупки. Необычные предмет гардероба или вещь о которой давно мечтали сгладит негативное впечатление о дне. Вечер лучше провести без шумных компаний. Водолей Хороший день для водолеев. У вас будет прекрасное расположение духа с самого утра. Вы не достигнете высот в выполнении рабочих задач, но с текущей работой справитесь уверенно. Благоприятный день для проведения переговоров и встреч. Запланируйте совместные мероприятия с друзьями. Приятели по достоинству оценят ваше чувство юмора. В отношениях со второй половинкой могут появится небольшие конфликты. Благодаря вашему расположению духа у вас получится без труда сгладить острые углы. Рыбы Неблагоприятный день для рыб. Невнимательность не позволит вам достичь положительных итогов трудового дня. Сказывается недосып и усталость. Вас следует пересмотреть ваш режим сна и рацион питания. Это благоприятно скажется на вашем здоровье. Можете посетить расслабляющие массажные процедуры. Вечер лучше посвятить любимым спокойным хобби, без шумных компаний.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter