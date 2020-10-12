Астрологи рассказали каким знакам зодиака следует побольше спать 13 октября

Водолей

Хороший день для водолеев. У вас будет прекрасное расположение духа с самого утра. Вы не достигнете высот в выполнении рабочих задач, но с текущей работой справитесь уверенно. Благоприятный день для проведения переговоров и встреч. Запланируйте совместные мероприятия с друзьями. Приятели по достоинству оценят ваше чувство юмора. В отношениях со второй половинкой могут появится небольшие конфликты. Благодаря вашему расположению духа у вас получится без труда сгладить острые углы.