Друзья обвиняемого в смертельном ДТП на Малышева в Екатеринбурге не явились на суд

Планировалось, что три человека расскажут об обстоятельствах, которые предшествовали трагедии.
12 октября в суде свои показания дал водитель разбитой Toyota Corolla Андрей Коробицын. Мужчина отделался шрамом на голове в результате аварии.
Он отметил, что был замят задний бампер, повреждена задняя часть автомобиля до середины кузова.
С трудом вылез через пассажирскую дверь. Увидел, как в машине сидят Васильев и Березкин. Какие зрачки были у него… Расширенные! Поведение было неадекватное, сказал он.
Он предположил, что мужчины были в состоянии алкогольного опьянения, а когда подошел к ним, то почувствовал запах алкоголя. Он попросил взыскать моральный вред за проведенные три дня в больнице с рассеченной головой.
Напомним, по версии следствия, утром 4 августа Владимир Васильев и его друг Глеб Березкин угнали KIA Rio у своего друга Никиты Фомина. Выехав с ЖБИ друзья отправились искать спиртное. Разогнавшись до 150 км/ч Васильев протаранил сразу четыре автомобиля. В результате погибли двое мужчин. Васильева судят как пьяного водителя после того, как стало известно, что вместо него анализ мочи сдал отец, полковник Росгвардии Андрей Васильев.