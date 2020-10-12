Друзья обвиняемого в смертельном ДТП на Малышева в Екатеринбурге не явились на суд

Напомним, по версии следствия, утром 4 августа Владимир Васильев и его друг Глеб Березкин угнали KIA Rio у своего друга Никиты Фомина. Выехав с ЖБИ друзья отправились искать спиртное. Разогнавшись до 150 км/ч Васильев протаранил сразу четыре автомобиля. В результате погибли двое мужчин. Васильева судят как пьяного водителя после того, как стало известно, что вместо него анализ мочи сдал отец, полковник Росгвардии Андрей Васильев.