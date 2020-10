Друзья обвиняемого в смертельном ДТП на Малышева в Екатеринбурге не явились на суд

Друзья Владимира Васильева из Екатеринбурга, которого обвиняют в совершении смертельного ДТП на улице Малышева, не явились на заседание суда, пишет «КП-Екатеринбург».

Планировалось, что три человека расскажут об обстоятельствах, которые предшествовали трагедии. 12 октября в суде свои показания дал водитель разбитой Toyota Corolla Андрей Коробицын. Мужчина отделался шрамом на голове в результате аварии. Он отметил, что был замят задний бампер, повреждена задняя часть автомобиля до середины кузова. С трудом вылез через пассажирскую дверь. Увидел, как в машине сидят Васильев и Березкин. Какие зрачки были у него… Расширенные! Поведение было неадекватное, сказал он. Он предположил, что мужчины были в состоянии алкогольного опьянения, а когда подошел к ним, то почувствовал запах алкоголя. Он попросил взыскать моральный вред за проведенные три дня в больнице с рассеченной головой. Напомним, по версии следствия, утром 4 августа Владимир Васильев и его друг Глеб Березкин угнали KIA Rio у своего друга Никиты Фомина. Выехав с ЖБИ друзья отправились искать спиртное. Разогнавшись до 150 км/ч Васильев протаранил сразу четыре автомобиля. В результате погибли двое мужчин. Васильева судят как пьяного водителя после того, как стало известно, что вместо него анализ мочи сдал отец, полковник Росгвардии Андрей Васильев. Свидетель смертельного ДТП на Малышева рассказал о «трезвом» состоянии обвиняемого

