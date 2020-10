Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что примет решение об ужесточении карантина, если в регионе более трех дней подряд будет подтверждено более двухсот случав заражения коронавирусом, пишет Ура.ру со ссылкой на собственный источник.

Еще один источник из Роспотребнадзора полагает, что ограничения вводить придется. Он отмечает, что к концу недели число выявляемых случаев коронавируса в регионе достигнет 230-240 человек за сутки. Напомним, в Свердловской области уже второй день подряд оперативный штаб подтверждает более двухсот случаев заражения коронавирусом. Всего число заболевших составляет 31,3 тысячи человек. Из них выздоровевших насчитывается 23,3 тысячи пациентов, еще 655 — скончались. В Свердловской области снова подтверждено более двух сотен случаев COVID-19 за сутки

