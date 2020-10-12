Фокус российских кредитных организаций сместился в сторону сервисов

В данных условиях следует развивать в первую очередь сервисы, которые будут полезны как старым клиентам, так и новым. В качестве примера можно привести предложение банка «ДОМ.РФ», позволяющее клиентам конвертировать неограниченные объемы валют по ценам, максимально приближенным к биржевым. Так, зазор на доллар США и евро будет всего 5 копеек, а на фунт стерлингов и швейцарский франк — 30 копеек.