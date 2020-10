Фокус российских кредитных организаций сместился в сторону сервисов

Пандемия внесла существенные коррективы в работу кредитно-финансовых учреждений. Они вынуждены были расширять свое онлайн-присутствие, а также развивать уже имеющиеся клиентские сервисы и изобретать новые.

По словам председателя правления банка «ДОМ.РФ» Данилы Литвинова, Россия опережает многие государства Запада по уровню цифровизации финансового сектора. При этом процесс только набирает обороты. «Очевидный тренд на рынке — снижение маржинальности операций для банков и изменение клиентского поведения. Этим объясняется и факт прироста банков-гигантов новыми непрофильными сервисами», — цитирует Литвинова РБК. Если раньше банки сосредотачивали основное внимание на обслуживании вип-клиентов, имеющих большие доходы, то сейчас вектор несколько сменился. В настоящее время приоритетным направлением является расширение аудитории за счет клиентов, имеющих гораздо более скромное благосостояние. На фоне того, что россияне постепенно повышают уровень финансовой грамотности, этот сегмент может принести серьезную прибыль банкам. В данных условиях следует развивать в первую очередь сервисы, которые будут полезны как старым клиентам, так и новым. В качестве примера можно привести предложение банка «ДОМ.РФ», позволяющее клиентам конвертировать неограниченные объемы валют по ценам, максимально приближенным к биржевым. Так, зазор на доллар США и евро будет всего 5 копеек, а на фунт стерлингов и швейцарский франк — 30 копеек. Как отметил Литвинов, в ближайшее время банки будут стараться максимально интегрировать в клиентские сервисы и внутренние операции искусственный интеллект. Кроме этого, предстоит серьезная работа по интеграции различных информационных систем. «Это, в свою очередь, позволит сформировать индивидуальный цифровой подход к каждому клиенту в зависимости от его потребностей, кастомизировать услуги и продукты, сократить количество и сроки рутинных процедур на стороне клиента», — подчеркнул председатель правления банка «ДОМ.РФ». Спрос клиентов на дистанционное финансовое обслуживание будет только повышаться даже после того, как пандемия отступит. При этом пользователям будет доступно довольно много вариантов взаимодействия с кредитно-финансовыми структурами. К примеру, банк «ДОМ.РФ» сегодня предлагает электронные ипотечные сделки по самым разным направлениям. Можно не только получить льготный жилищный кредит, но и рефинансировать старый, а также воспользоваться медицинской ипотекой. Не отказываются в банке и от идеи вип-обслуживания. Более того, ее расширяют за счет дополнительных опций. Так, клиентам, подключившим пакет «Премиальный», будут доступны не только финансовые операции, но и вызов врачей на дом, доставка продуктов и многое другое. В ноябре в банке «ДОМ.РФ» собираются ввести бесконтактные платежи в системе Google Pay картами МИР. В этом финансовая организация будет одной из первых в Российской Федерации. Также организация будет развивать мобильное приложение с разнообразным функционалом.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter