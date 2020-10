Глава СК РФ Бастрыкин взял под личный контроль дело о девочке из шкафа

Уголовное дело женщины из Карпинска, которая шесть месяцев держала полугодовалую дочь в шкафу, поставлено на контроль в центральном аппарате СК РФ, такое распоряжение отдал лично глава силового ведомства Александр Бастрыкин, сообщает пресс-служба СК.

Быстрыкин поручил докладывать ему о ходе проведения доследственной проверки, а также расследовании дела. В пресс-службе сообщают, что выполняется комплекс мероприятий по выяснению обстоятельств преступления, допрашиваются свидетели. Назначена судмедэкспертиза для выяснения степени вреда здоровью девочки. Напомним, 37-летняя мать девочки будет направлена на психолого-психиатрическую экспертизу. СК РФ рассмотрит вопрос о переквалификации дела на более тяжкий состав преступления — покушение на убийство малолетнего ребёнка. На Урале прятавшую в шкафу младенца женщину направят на психиатрическую экспертизу

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter