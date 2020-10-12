Глава СК РФ Бастрыкин взял под личный контроль дело о девочке из шкафа

Быстрыкин поручил докладывать ему о ходе проведения доследственной проверки, а также расследовании дела.
В пресс-службе сообщают, что выполняется комплекс мероприятий по выяснению обстоятельств преступления, допрашиваются свидетели. Назначена судмедэкспертиза для выяснения степени вреда здоровью девочки.
Напомним, 37-летняя мать девочки будет направлена на психолого-психиатрическую экспертизу. СК РФ рассмотрит вопрос о переквалификации дела на более тяжкий состав преступления — покушение на убийство малолетнего ребёнка.