Михаил Дегтярев назвал Хабаровск спортивной столицей

Очевидно, что для нового главы Хабаровского края одним из приоритетных направлений является развитие спорта в регионе. В этом году впервые за долгое время решению вопросов культуры и спорта внимание уделяется не по остаточному принципу, а врио губернатора региона лично разговаривает с представителями спортивной общественности, чтобы лучше понять их потребности.