На «Горе Белой» под Нижним Тагилом построят швейцарские подъемники

На «Белой Горе» под Нижним Тагилом появятся подъемники от швейцарской компании, сообщает «Областная газета».

Соглашение о сотрудничестве со швейцарской компанией Bartholet Maschinenbau AG было подписано 12 октября в связи с визитом на Урал заместителя чрезвычайного и полномочного посла Швейцарии в России Тобиаса Привителли. Из-за пандемии коронавируса заместитель посла впервые в командировке с марта месяца. Решили сразу поехать в Екатеринбург, потому что понимаем, что для швейцарских предприятий это приоритетный регион. Сегодня сюда приехали десять самых крупных компаний Швейцарии, подчеркнул Тобиаса Привителли. По словам первого замгубернатора Алексея Орлова перед правительством стоит главная задача: сформировать туристический интерес к «Горе Белой» и успешно реализовать проект. Гендиректор российского филиала компании Дмитрий Сидорович прокомментировал ситуацию, отметив, что о точных сроках реализации говорить рано, поскольку «важно политическое участие в этом проекте». На данный момент, компания рассматривает различные варианты работы с «Горой Белой», включая государственно-частное партнерство и концессионное соглашение. Напомним, в сентябре стало известно, что на «Горе Белой» будут снимать кино о путешествиях по Уралу с Рожковым и Боярским.

