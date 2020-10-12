На «Горе Белой» под Нижним Тагилом построят швейцарские подъемники

Соглашение о сотрудничестве со швейцарской компанией Bartholet Maschinenbau AG было подписано 12 октября в связи с визитом на Урал заместителя чрезвычайного и полномочного посла Швейцарии в России Тобиаса Привителли. Из-за пандемии коронавируса заместитель посла впервые в командировке с марта месяца.