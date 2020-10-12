На Урале УЭХК переводит работников в режим изоляции из-за COVID-19

С середины октября сотрудники будут размещены в медицинском центре «Изумруд».
По словам гендиректора УЭХК Александра Белоусова, на предприятии началась вторая волна заболеваемости COVID-19, диагноз подтвержден у 40 работников.
Вторая волна накрывает быстрее, чем первая. Мы за 3 недели дошли до пика,говорит гендиректор.
Он отмечает, что на предприятии введены и соблюдаются меры предосторожности: проводится термометрия, в цехах установлены санитайзеры.
Напомним, губернатор Свердловской области рекомендовал предприятиям перевести 30% сотрудников на дистанционную работу.