На Урале УЭХК переводит работников в режим изоляции из-за COVID-19

На Урале УЭХК переводит работников в режим изоляции из-за COVID-19

Сегодня, 15:51ОбществоPhoto: pixabay.com
АО «Уральский электрохимический комбинат», изолирует важный персонал из-за коронавируса, сообщает «Правда УрФО».

С середины октября сотрудники будут размещены в медицинском центре «Изумруд».

По словам гендиректора УЭХК Александра Белоусова, на предприятии началась вторая волна заболеваемости COVID-19, диагноз подтвержден у 40 работников.

Вторая волна накрывает быстрее, чем первая. Мы за 3 недели дошли до пика,говорит гендиректор.

Он отмечает, что на предприятии введены и соблюдаются меры предосторожности: проводится термометрия, в цехах установлены санитайзеры.

Напомним, губернатор Свердловской области рекомендовал предприятиям перевести 30% сотрудников на дистанционную работу.

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