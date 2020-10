Продление самоизоляции и контактные дети. Итоги дня в Свердловской области

Рассказываем о главных событиях Свердловской области за 12 октября.

Губернатор региона Евгений Куйвашев в очередной раз продлил ограничения по коронавирусу. Они будут действовать до 26 октября. Он отметил, что из-за обстановки с инфекцией, самоизоляция для граждан старше 65 лет остается обязательной. Кроме того, сохраняются ограничения, касающиеся проведения концертов и иных мероприятий. Губернатор добавил, что при повышении температуры и признаках ОРВИ сотрудники организаций не должны находиться на рабочем месте. Вернуться к работе им разрешается только после того, как будет получен отрицательный тест на коронавирус. Куйвашев впервые продлил ограничения в Свердловской области на две недели При этом заболеваемость продолжает расти. Второй день подряд в Свердловской области оперативный штаб подтверждает более двухсот случаев заражения. Сегодня, 12 октября, было подтверждено 209 новых случаев. В общей сложности за время пандемии инфекция выявлена более чем у 31,3 тысячи человек, из них 23,3 тысячи выздоровели, еще 655 — скончались. В Нижнем Тагиле за последние сутки подтвердили девять случаев заражения, а общее количество заболевших перешагнуло отметку в две тысячи человек. В Нижнем Тагиле число заболевших коронавирусом превысило две тысячи человек Сегодня в Екатеринбурге в детскую поликлинику на Эльмаше выстроилась большая очередь из родителей и детей, которые являются воспитанниками детского № 136. Причиной стало тестирование на коронавирус. Дети являются контактными лицами с воспитателем, у которого подтверждена инфекция. Родители высказали опасения, что появятся новые случаи заболевания, так как в учреждении не соблюдается социальная дистанция. Однако в оперативном штабе заявили, что забор мазков в таком случае должен происходить на дому. В детском саду утверждают, что действуют в соответствии с предписанием Роспотребнадзора. Екатеринбуржцы пожаловались на очереди из контактных по COVID-19 детей Сегодня стало известно о том, что 37-летняя женщина, которая прятала полугодовалую дочку будет направлена на психологическую экспертизу. В Следственном комитете будет рассмотрен вопрос о переквалификации дела на более тяжкий состав преступления — покушение на убийство малолетнего ребёнка. Кроме того, контролировать ход расследования будет лично глава СК РФ Александр Бастрыкин. Глава СК РФ Бастрыкин взял под личный контроль дело о девочке из шкафа

