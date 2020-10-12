Родители приглашенной на работу за границу 17-летней свердловчанки обратились в ФСБ

Родители приглашенной на работу за границу 17-летней свердловчанки обратились в ФСБ

Сегодня, 17:47ОбществоPhoto: 1mediainvest.ru
В Екатеринбурге родители 17-летней девушки написали заявление в ФСБ на женщину, которая предложила их дочери работу моделью в ОАЭ, сообщает Znak.com.

Родители переживают, что их дочь может быть «продана в рабство» или будет заниматься эскортом. Сама организатор поездки утверждает, что ее бизнес устроен по закону.

По словам матери девушки, дочь познакомилась с организатором поездки в соцсети. Девушке предложили фотосессиию, а после этого — работу за границей в качестве модели. У девочки не оказалось загранпаспорта, а несовершеннолетние могут оформить его только с участием родителей. Узнав о планах дочери, родители отказались его оформлять. В распоряжении семьи оказался паспорт женщины-организатора, в ФСБ сказали, что он поддельный. Также мать утверждает, что ее не просили подписать никакого разрешения на поездку дочери.

Как говорит сама организатор поездок, она страхует каждого человека на время работы и пишет родителям расписку, что ребенок будет находиться в безопасности. Ни один несовершеннолетний не вылетел без разрешения родителей.

По словам партнера и руководителя практики «Особых поручений» коллегии адвокатов Pen & Paper Екатерины Тягай, прежде чем соглашаться на работу в другой стране, необходимо ознакомиться с ее условиями и изучить трудовой договор, который предлагает подписать работодатель.

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