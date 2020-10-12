«Стало страшнее». Тагильчане начали ответственнее относиться к масочному режиму

Обход мы начали с самого торгового центра. Во время рейда полицейские проверяют наличие масок у продавцов и покупателей, а также соблюдение социальной дистанции. На часах 10.30, поэтому покупателей немного, но что в первую очередь бросается в глаза — все они находятся в масках. Правда у некоторых людей она была приспущена на подбородок, однако при виде полицейских они быстро возвращали ее на нос и рот. Два молодых человека, которые находились без СИЗ, достали их по первой просьбе полицейских.