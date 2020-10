«Стало страшнее». Тагильчане начали ответственнее относиться к масочному режиму

В минувшие выходные в Нижнем Тагиле полицейские провели рейды по соблюдению жителями масочного режима. Журналист TagilCity.ru также побывал на одном из таких мероприятий в районе ТЦ «Коммерсант» на улице Зари и вместе с участковым проверил, как жители соблюдают меры по профилактике коронавируса.

Обход мы начали с самого торгового центра. Во время рейда полицейские проверяют наличие масок у продавцов и покупателей, а также соблюдение социальной дистанции. На часах 10.30, поэтому покупателей немного, но что в первую очередь бросается в глаза — все они находятся в масках. Правда у некоторых людей она была приспущена на подбородок, однако при виде полицейских они быстро возвращали ее на нос и рот. Два молодых человека, которые находились без СИЗ, достали их по первой просьбе полицейских. На улице происходит примерно то же самое — прохожие, видя сотрудников правопорядка, с беспокойством в глазах достают из сумок маски, хотя на свежем воздухе ношение СИЗ не обязательно. Возможно все дело в боязни получить административный штраф до 30 тысяч рублей за нарушение статьи «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения». Но участковый Алексей Рыбаков успокаивает — в первую очередь такие рейды направлены на профилактические меры. То есть, главное для полиции не выписать протокол, а донести до человека, почему обязательно нужно носить СИЗ в общественном месте. Если в магазине замечен покупатель без маски, то сотрудники правопорядка просят его надеть средство защиты. Протокол за нарушение выписывается далеко не всегда, лишь в случаях, когда человек категорически отказывается надевать маску. Рейд по соблюдению масочного режима Photo: Тagilcity.ru При этом и полицейские, и продавцы в магазинах отмечают, что большинство тагильчан относится к мерам профилактики с пониманием и соблюдают все меры безопасности. Сейчас, во вторую волну «ковида», покупатели стали ответственнее. Мало, кто заходит без маски, но мы таких и не обслуживаем. Весной, наверно, не все воспринимали угрозу инфекции всерьез, а сейчас стало страшнее,рассказала продавец парфюмерного отдела Юлия. Рейд по соблюдению масочного режима Photo: Тagilcity.ru После ТЦ мы двинулись по близлежащим магазинам. Но и там с масками у покупателей в большинстве случаев было все в порядке. Двое подростков покинули магазин, так как после поисков в карманах не нашли маски при себе. Еще один пожилой дедушка на замечание полицейских ответил, что забыл маску дома, но впредь обещал быть внимательнее. Стоит отметить, что несмотря на ограничения для людей 65+, пенсионеры все равно выходят в магазин за продуктами. Мы с мужем всегда в магазин идем — маски надеваем. Даже на улице не всегда снимаем. Мы уже пожилые, страшно заразиться в таком возрасте, а за продуктами ходить надо. Бережемся как можем,рассказала пенсионерка Надежда Петровна. Напомним, в конце сентября губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев дал поручение оперативному штабу ужесточить введенный ранее масочный режим, чтобы снизить риск увеличения заболеваемости коронавирусом, гриппом и ОРВИ. Глава региона отметил, что масочный режим стал соблюдаться лишь формально. В закрытых помещениях и в общественном транспорте, люди снова начали пренебрегать средствами индивидуальной защиты, а этого нельзя допускать. В связи с этим в свердловских городах проходят рейды для выявления нарушителей масочного режима.

