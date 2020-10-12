Ставшие популярными в TikTok близнецы из Екатеринбурга попали в список Forbes

Как пишет издание, когда канал екатеринбуржцев набрал 150 тысяч подписчиков, к ним начали обращаться рекламодатели. Тогда они занялись блогерством, забросив картины. Теперь они раскручивают в соцсети треки известных исполнителей. За рекламу одного трека они получают от 25 тысяч рублей, а реклама бренда оценивается в 100 тысяч рублей.