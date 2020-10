Суд по делу «Норникеля» перенесли на конец ноября

Сегодня состоялось судебное заседание по делу «Норникеля» — Арбитражный суд Красноярского края не стал приобщать к делу видеоматериалы, подготовленные АО НТЭК, с хроникой событий аварии и ликвидацией ее последствий.

Издание Интерфакс сообщает, что суд также принял решение перенести заседание по иску Росприроднадзора о взыскании с предприятия порядка 150 миллиардов рублей за ущерб, причиненный аварией, которая произошла на ТЭЦ-3 в мае текущего года. Заседание будет проходить 24 ноября. Перенос даты заседания необходим для сбора и предоставления дополнительной информации, а также для принятия решения об участии в процессе третьих лиц, в том числе страховых компаний. Отмечается, что прошедшее сегодня заседание вела судья, отказавшая предприятию в коллегиальном рассмотрении материалов резонансного дела. Напомним, после аварии на ТЭЦ-3 Росприроднадзор оценил экологический ущерб в 148 миллиардов рублей, проигнорировав просьбу «Норникеля» произвести оценку после окончания всех работ. При этом за прошлый год по всей России сумма экологических штрафов не превысила одного миллиарда рублей. Также отмечается, что оценка ущерба ведомством была произведена, когда работы по ликвидации аварии были завершены, но экспертизы еще не проводились. По окончании экспертиз специалисты НТЭК произвели собственную оценку ущерба и оценили его в 21,4 млрд рублей, отметив, что экспертами ведомства были допущены нарушения. В частности, Росприроднадзор оценивал ущерб, приняв к расчету максимальный коэффициент длительности негативного воздействия — 5. Его необходимо применять, только когда работы по ликвидации последствий аварии начинаются спустя 20 дней. Однако «Норникель» приступил к работам в тот же день, поэтому к расчету нужно принимать коэффициент 1,1. Кроме этого, ответчик считает, что ведомство завысило объем нефтепродуктов, попавших в водные объекты, на несколько тысяч тонн. По данным компании, он составляет 14,3, а Росприроднадзор указал 19,1. Также при расчете ущерба, нанесенного почве, ведомство в несколько раз увеличило площадь загрязнения и включило туда не только нефтепродукты. При этом требования законодательства о предоставлении компанией данных о затратах на устранение последствий аварии были ведомством проигнорированы. Отмечается, что «Норникель» потратил на устранение последствий аварии около двенадцати миллиардов рублей.

