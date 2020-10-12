Суд по делу «Норникеля» перенесли на конец ноября

Напомним, после аварии на ТЭЦ-3 Росприроднадзор оценил экологический ущерб в 148 миллиардов рублей, проигнорировав просьбу «Норникеля» произвести оценку после окончания всех работ. При этом за прошлый год по всей России сумма экологических штрафов не превысила одного миллиарда рублей. Также отмечается, что оценка ущерба ведомством была произведена, когда работы по ликвидации аварии были завершены, но экспертизы еще не проводились.