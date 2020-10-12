На Урале расскажут о рациональном питании в учреждениях для детей-сирот

Напомним, в Нижнем Тагиле ранее работала «горячая линия» по вопросам питания в образовательных учреждениях. Родители могли задать вопросы специалистам, которые дадут разъяснения по поводу того, как часто должны питаться дети, что должно быть в их рационе.