На Урале расскажут о рациональном питании в учреждениях для детей-сирот

14 октября в онлайн-формате планируется рассмотреть и разобрать основные нарушения, которые фиксируются при проведении контрольно-надзорных мероприятий.
…разъясним требования к поступающему продовольственному сырью, расскажем о требованиях к организация региона о правилах рационального питания сирот, прокомментировали в пресс-службе.
Напомним, в Нижнем Тагиле ранее работала «горячая линия» по вопросам питания в образовательных учреждениях. Родители могли задать вопросы специалистам, которые дадут разъяснения по поводу того, как часто должны питаться дети, что должно быть в их рационе.