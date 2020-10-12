На Урале расскажут о рациональном питании в учреждениях для детей-сирот

На Урале расскажут о рациональном питании в учреждениях для детей-сирот

Сегодня, 21:59ОбществоPhoto: 1mediainvest.ru
Специалисты Роспотребнадзора расскажут уральскому медицинскому персоналу и работникам в пищевых блоках об распределении питания для детей-сирот, сообщает ИА «Уральский меридиан».

14 октября в онлайн-формате планируется рассмотреть и разобрать основные нарушения, которые фиксируются при проведении контрольно-надзорных мероприятий.

…разъясним требования к поступающему продовольственному сырью, расскажем о требованиях к организация региона о правилах рационального питания сирот, прокомментировали в пресс-службе.

Напомним, в Нижнем Тагиле ранее работала «горячая линия» по вопросам питания в образовательных учреждениях. Родители могли задать вопросы специалистам, которые дадут разъяснения по поводу того, как часто должны питаться дети, что должно быть в их рационе.

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