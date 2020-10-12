Свердловское правительство продлило соглашение с «Водоканалом-НТ» об охране природы

Свердловское правительство продлило соглашение с «Водоканалом-НТ» об охране природы

Сегодня, 19:37ОбществоPhoto: 1mediainvest.ru
В 2020 году Свердловским правительством было продлено соглашение о сотрудничестве по охране окружающей среды с предприятием «Водоканал-НТ» в Нижнем Тагиле, сообщает АН «Между строк».

Соглашение продлено вплоть до 2030 года, также власти области, ради снижения влияния на окружающую среду, продолжают взаимодействие с Первоуральским новотрубным заводом, Высокогорским горно-обогатительным комбинатом и еще дополнительно с тремя компаниями.

Сейчас действуют 26 соглашений о сотрудничестве в сфере охраны окружающей среды, подчеркнул министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Алексей Кузнецов.

Желая сократить воздействие на окружающую среду, с 2011 года практикуется заключение соглашений с предприятиями. По словам чиновников, участие в проекте добровольное, но, по большей части, возможностью пользуются компании, ощущающие экологическую ответственность.

Напомним, по результатам плановой проверки Роспотребнадзора, которая проходила на ООО «Водоканал-НТ» с 7 сентября по 2 октября, были выявлены нарушения, касающиеся ведения санитарных книжек, вакцинации и медицинского обследования работников компании.

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