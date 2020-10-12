Свердловское правительство продлило соглашение с «Водоканалом-НТ» об охране природы

Соглашение продлено вплоть до 2030 года, также власти области, ради снижения влияния на окружающую среду, продолжают взаимодействие с Первоуральским новотрубным заводом, Высокогорским горно-обогатительным комбинатом и еще дополнительно с тремя компаниями.