Свердловского чиновника повысил федеральный министр

Бывший директор департамента лесного хозяйства Свердловской области Олег Сандаков назначен директором департамента лесного хозяйства по УрФО, сообщает URA.RU.

Соответствующий указ подписал министр экологии Дмитрий Кобылкин. Согласно документу, с Сандаковым заключен контракт на три года, он приступил к работе 8 октября. По словам министра природных ресурсов и экологии Алексея Кузнецова, за годы совместной работы Сандаков проявил себя как большой профессионал в проблеме лесной отрасли. Он отметил, что Сандаков получил профильное образование и имеет опыт работы в руководстве исполнительной власти. До 2015 года Олег Сандаков возглавлял Шалинский городской округ. В начале 2019 года он назначен заместителем министра природных ресурсов и экологии региона. Напомним, в коллегию Министерства просвещения РФ был включен министр образования и молодёжной политики Свердловской области Юрий Биктуганов. В состав коллегии Минпросвещения РФ вошел свердловский министр образования

