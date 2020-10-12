Тагильчанка пожаловалась на отсутствие пандуса возле молочной кухни на Вые

Я считаю, что в этом случае ущемлены права детей и родителей. Кто будет за это отвечать? Хочу привлечь внимание к этой проблеме. Вроде бы ничего, что пандуса нет, но когда родители приходят с маленькими детьми и не могут попасть такого быть не должно. Должен быть свободный доступ к кухне, двери, удобная площадка, говорит Ольга.