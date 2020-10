Тагильчанка пожаловалась на отсутствие пандуса возле молочной кухни на Вые

Жительница Нижнего Тагила пожаловалась на то, что у молочной кухни, расположенной на улице Фрунзе, 15, отсутствует пандус и родителям с детьми сложно попасть внутрь.

По словам девушки, он был убран по причине того, что другие родители жаловались на его разрушенное состояние. Земля, на которой этот пандус, больнице не принадлежит и сделать они ничего на ней не могут. Мамочки теперь не могут попасть на молочную кухню, им приходится брать коляски в руки и подниматься с ребенком, говорит Ольга. Она отметила, что помимо этого, входная дверь на молочную кухню тяжело открывается, а сзади кухни беспрерывным потоком ездят машины. Я считаю, что в этом случае ущемлены права детей и родителей. Кто будет за это отвечать? Хочу привлечь внимание к этой проблеме. Вроде бы ничего, что пандуса нет, но когда родители приходят с маленькими детьми и не могут попасть такого быть не должно. Должен быть свободный доступ к кухне, двери, удобная площадка, говорит Ольга. По словам главного врача ДГБ № 1 Дмитрия Клейменова, молочная кухня находится в жилом доме. Там нет пандуса. Есть только технологический заезд, который со временем пришел в негодность. Мы планируем решать эту проблему, рассказал TagilCity.ru Клейменов. Он отметил, что в период пандемии коронавируса изыскать дополнительные средства затруднительно. Кроме того, чтобы начать процесс требуются обращения от тагильчан. Что касается проблемы ремонта помещений молочных кухонь в Нижнем Тагиле, то для этого не имеется достаточно финансирования. Молочные кухни не приносят доход, они не входят в систему медицинского страхования, так как это немедицинская помощь. Она никаким образом не оплачивается фондом медицинского страхования, потому что это социальная помощь. Содержание осуществляется за счет средств медицинского учреждения. Во многих городах области и в стране это отдано в торговые сети, в частности «Кировский» предлагает это, говорит Клейменов. Он добавил, что в городе на данный момент 72 тысячи детей, которые проживают в разных районах города, в том числе и отдаленных районах. Им будет неудобно ездить каждый раз в ближайший магазин «Кировский». Напомним, летом прошлого года тагильчане жаловались на отсутствие ремонта в детской поликлинике на Карла Маркса, 36. Как тогда утверждали в Минздраве, смета на проектные работы уже готова. Для детской поликлиники на Карла Маркса разработают проект капитального ремонта

