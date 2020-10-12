Урбанист Илья Варламов прокомментировал восстановление сада в центре Екатеринбурга

Урбанист Илья Варламов прокомментировал восстановление сада в центре Екатеринбурга

Сегодня, 11:08ОбществоPhoto: E1.RU
Урбанист Илья Варламов прокомментировал восстановление сада Нурова в центре Екатеринбурга силами местных жителей. Об этом он написал в LiveJournal.

За три года жители смогли сделать из выжженной земли сад, пишет Варламов.

Территория сада до реконструкции.
Photo:E1.ru

Урбанист уточнил, что были посажены более 150 тысяч кустов и деревьев, многолетние цветы и травы. Всё делало за свой счет.

Photo:E1.ru

Варламов отмечает, что в отличие от чиновников, рассаживающих однолетние растения, местные жители правильно спланировали бюджет и высадили многолетние цветы и кустарники.

Напомним, в середине лета Илья Варламов раскритиковал реконструкцию набережной реки Исеть в Екатеринбурге. Он сравнил ее с «заповедником 90-х».

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