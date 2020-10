В Екатеринбурге осудили избившего в лифте чихуа-хуа мужчину

В Екатеринбурге прошел суд над мужчиной, который в лифте избил собаку чихуа-хуа, сообщает Е1.

Перед заседанием мужчина пообщался с журналистами и заявил, что хотел бы вернуть питомца, поскольку он раскаялся и оплатил лечение собаки стоимостью в девять тысяч рублей. Женщина, ставшая свидетельницей инцидента в лифте, в суд не пришло, но, по словам мужчины, она также рассчитывает вернуть собаку. Однако волонтер Ирина, занимающаяся животным, прокомментировала, что, по ее мнению, над собакой могли неоднократно издеваться. Сколько я уже занимаюсь животными, а такой жестокости не встречала, подчеркнула Ирина. Судом было вынесено решение смягчить приговор в связи с наличием у подсудимого несовершеннолетнего ребенка. Мужчине назначили 320 часов обязательных работ. Дальнейшая судьба чихуа-хуа неизвестна, поскольку, несмотря на просьбы подсудимого, зоозащитники распоряжение о возвращении собаки не получали. Напомним, в конце августа в сети появилось видео, как мужчина забил собаку в лифте на улице Латвийская. Когда открылись двери лифта, мужчина пинком ноги отправил туда собаку. Когда уже началось движение он начал пинать беззащитное животное. В результате собака получила серьезные травмы, а на мужчину было возбуждено уголовное дело.

