В Екатеринбурге с помощью эндоскопа спасли застрявшего в подвале кота

В Екатеринбурге застрявшего в подвале кота спасли при помощи эндоскопа и удочки, пишет E1.

Кот убежал в подвальное помещение и застрял в проеме между бетонными плитами. Хозяевами был вызван зооспасатель. Сначала мы долго пробирались к месту, где застряло животное. Перелезали через трубы и другие препятствия. Кот застрял между плитами в узком зазоре. Было очень темно, хорошо, что у меня был с собой эндоскоп. Как питомца нашел хозяин для меня загадка, рассказал спасатель. Мужчина соорудил специальную удочку с петлей и постепенно проталкивал ее с прикрепленным эндоскопом. Теснота помещения и глубина щели в три метра усложняли операцию. Несколько раз кот вырывался и убегал на исходную позицию. Спустя два часа животное удалось извлечь. Напомним, в начале октября активисты сообщили о ужасных условиях содержания в приюте для животных Артемовского. Сообщается о трупах прямо в вольерах и неубранных экскрементах. Собаки ужасно истощены. Сейчас волонтеры добиваются свободного входа, чтобы любой желающий мог придти и накормить питомцев. «Трупы среди живых»: активисты сообщили об издевательствах в собачьем приюте на Урале

