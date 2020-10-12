В Нижнем Тагиле с начала года более двух десятков детей пострадали в ДТП

В Нижнем Тагиле с начала года более двух десятков детей пострадали в ДТП

Сегодня, 20:44ОбществоPhoto: Пропаганда Отдел ГИБДД
За девять месяцев с начала 2020 года в Нижнем Тагиле случилось 26 ДТП, в которых непосредственными участниками стали дети. Всего 32 ребенка получили травмы, из этого числа 21 ребенок пострадал в роли пассажира, а девять детей получили травмы, будучи пешеходами, сообщает Отдел пропаганды ГИБДД.

Если вести неофициальный учет причин детской аварийности, то основной причиной ДТП с участием пострадавших детей, будет являться «родительская безответственность», подчеркнула начальник отделения по пропаганде ГИБДД Ксения Парамонова.

В ГИБДД заявляют, что управляя автомобилем, в котором находится ребенок, родители часто пренебрегают ППД: превышают скорость, продолжают движение на красный сигнал светофора, не соблюдают очередность проезда. Детское кресло также не гарантирует безопасность маленького пассажира.

Зафиксировано семь случаев, когда дети-пешеходы были под контролем взрослых, но все равно становились участниками ДТП. Были и прецеденты, когда родители видели, как их дети нарушают правила, но ничего не предпринимали, что приводило к дорожному происшествию.

Напомним, в начале октября в Нижнем Тагиле автомобиль сбил 11-летнего ребенка, который ехал на велосипеде.

Если вести неофициальный учет причин детской аварийности, то основной причиной ДТП с участием пострадавших детей, будет являться «родительская безответственность», подчеркнула начальник отделения по пропаганде ГИБДД Ксения Парамонова.

Stories:
Нижний Тагил
Related news:
детиГИБДДПДДНижний Тагил
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 127018, г. Москва, ул. Полковая, д.3, стр.4, эт.4, пом. I, комн. 1. Врио главного редактора: Суворова Ю.Д. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы