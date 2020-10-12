В Нижнем Тагиле в лесу нашли тело пропавшего в августе пенсионера

Поиски продолжались несмотря на давность, привлекались добровольцы, сотрудники полиции, специально обученные собаки. Когда нашли платок погибшего, было уже позднее время, планировали сегодня возвратиться на место, рассказали TagilCity.ru в МУ МВД России «Нижнетагильское».
Тело обнаружили родственники погибшего вместе с добровольцами буквально в нескольких метрах от места поиска. От дома мужчина ушел более чем на четыре километра.
Материалы по делу будут переданы в следственный комитет, там выяснят причины смерти пенсионера.
Напомним, 70-летний Юрий Фадеев пропал в деревне Волчевка Горноуральского ГО 24 августа, он ушел в лес и не возвратился. Пенсионер перенес инсульт, у него были проблемы со здоровьем. Он вышел погулять в лес около часа дня, к трем часам забеспокоилась его супруга, а вечером она обратилась в полицию с заявлением о пропаже.