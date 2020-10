В Нижнем Тагиле в лесу нашли тело пропавшего в августе пенсионера

В Нижнем Тагиле в прошедшие выходные родственники обнаружили тело 70-летнего Юрия Фадеева, который пропал в лесу 24 августа этого года.

Поиски продолжались несмотря на давность, привлекались добровольцы, сотрудники полиции, специально обученные собаки. Когда нашли платок погибшего, было уже позднее время, планировали сегодня возвратиться на место, рассказали TagilCity.ru в МУ МВД России «Нижнетагильское». Тело обнаружили родственники погибшего вместе с добровольцами буквально в нескольких метрах от места поиска. От дома мужчина ушел более чем на четыре километра. Материалы по делу будут переданы в следственный комитет, там выяснят причины смерти пенсионера. Напомним, 70-летний Юрий Фадеев пропал в деревне Волчевка Горноуральского ГО 24 августа, он ушел в лес и не возвратился. Пенсионер перенес инсульт, у него были проблемы со здоровьем. Он вышел погулять в лес около часа дня, к трем часам забеспокоилась его супруга, а вечером она обратилась в полицию с заявлением о пропаже. В Нижнем Тагиле прекратили поиски пропавших в лесу пенсионеров

