В Нижнем Тагиле в лесу нашли тело пропавшего в августе пенсионера

Напомним, 70-летний Юрий Фадеев пропал в деревне Волчевка Горноуральского ГО 24 августа, он ушел в лес и не возвратился. Пенсионер перенес инсульт, у него были проблемы со здоровьем. Он вышел погулять в лес около часа дня, к трем часам забеспокоилась его супруга, а вечером она обратилась в полицию с заявлением о пропаже.