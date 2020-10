В Нижнем Тагиле впервые зажгут новые объекты с современной архитектурной подсветкой

В Нижнем Тагиле завершены работы по монтажу светового оборудования на проспекте Ленина, 57 и проспекте Строителей, 1а, сообщает пресс-служба администрации города.

Сейчас ведется регулировка световых точек и отлаживается работа электрооборудования. Всего на трех фасадах здания на проспекте Ленина установлено 128 светильников, на проспекте Строителей — 91. Они смонтированы на уровне третьего и шестого этажей и по линии кровли зданий. Используемые светодиодные прожекторы отличаются большим сроком службы и энергоэффективностью. Как сообщают в службе городского хозяйства, сегодня в 18.17 будет произведено контрольное подключение оборудования на домах. Ранее мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев поручил пересмотреть подходы к световому оформлению Нижнего Тагила. Несмотря на то, что у нас есть яркие световые акценты — драматический театр, цирк, храм Александра Невского, по сравнению со многими городами Нижний Тагил проигрывает в иллюминации в вечернее время. Поэтому мы продолжаем проводить поэтапную архитектурную подсветку зданий, начали с центральных улиц,сказал Владислав Пинаев. Также по инициативе муниципалитета, при поддержке ЗАО «Стройкомплекс», в школе № 85 появится декоративная подсветка из нескольких светильников направленного света. Напомним, в Нижнем Тагиле в начале октября появился новый светофор на перекрестке проспекта Ленина и улицы Вязовской. В Нижнем Тагиле в центре города установили новый светофор

