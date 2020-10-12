В Свердловской области рассмотрят вопрос о назначении детского омбудсмена

В Свердловской области рассмотрят вопрос о назначении детского омбудсмена

Сегодня, 13:46ОбществоPhoto: Сайт уполномоченного при президенте РФ по павам ребенка
13 октября состоится 48 заседание Заксобрания Свердловской области, на нем планируется рассмотреть вопрос о назначении Уполномоченного по правам ребёнка в регионе, сообщает «Областная газета».

Основанием для рассмотрения этого вопроса станет представление губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. Докладчиком будет выступать представитель главы региона.

С 2010 года омбудсменом по правам ребёнка в Свердловской области является Игорь Мороков.

Ранее парламентарии рассмотрели представление Куйвашева и решили рекомендовать назначить Игоря Морокова на новый срок полномочий. Оно рассматривалось после получения согласования Уполномоченного по правам ребенка Анны Кузнецовой.

Напомним, стало известно, что председатель свердловского Арбитражного суда Светлана Цветкова уходит в отставку, ее полномочия истекали в 2023 году.

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