В Свердловской области с начала года увеличилась преступность

В Свердловской области с начала года увеличилась преступность

Сегодня, 16:28ОбществоPhoto: 1mediainvest.ru
В Свердловской области за 9 месяцев 2020 года зарегистрировано 44 295 преступлений, что на 3,1% больше, чем за тот же период 2019 года, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

В городах и поселках городского типа с начала года было совершено 39 800 преступлений, а в сельской местности — 4 490, в результате чего погиб 441 человек, 650 гражданам причинен тяжкий вред.

Более половины всех зарегистрированных преступлений составляют кражи и хищения чужого имущества.

Более 10% зафиксированных преступлений связаны с незаконным оборотом наркотиков и психотропных веществ. Число экономических преступлений выросло почти на 19%.

За 9 месяцев зафиксирован 301 случай преступлений, связанных с нарушением ПДД, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью или смерть человека, при этом скончались 104 человека.

Напомним, по статистике в Свердловской области годовая инфляция снова достигла максимального уровня.

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