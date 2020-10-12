В Свердловской области с начала года увеличилась преступность

В городах и поселках городского типа с начала года было совершено 39 800 преступлений, а в сельской местности — 4 490, в результате чего погиб 441 человек, 650 гражданам причинен тяжкий вред.
Более половины всех зарегистрированных преступлений составляют кражи и хищения чужого имущества.
Более 10% зафиксированных преступлений связаны с незаконным оборотом наркотиков и психотропных веществ. Число экономических преступлений выросло почти на 19%.
За 9 месяцев зафиксирован 301 случай преступлений, связанных с нарушением ПДД, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью или смерть человека, при этом скончались 104 человека.
Напомним, по статистике в Свердловской области годовая инфляция снова достигла максимального уровня.