В Свердловской области с начала года увеличилась преступность

В Свердловской области за 9 месяцев 2020 года зарегистрировано 44 295 преступлений, что на 3,1% больше, чем за тот же период 2019 года, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

В городах и поселках городского типа с начала года было совершено 39 800 преступлений, а в сельской местности — 4 490, в результате чего погиб 441 человек, 650 гражданам причинен тяжкий вред. Более половины всех зарегистрированных преступлений составляют кражи и хищения чужого имущества. Более 10% зафиксированных преступлений связаны с незаконным оборотом наркотиков и психотропных веществ. Число экономических преступлений выросло почти на 19%. За 9 месяцев зафиксирован 301 случай преступлений, связанных с нарушением ПДД, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью или смерть человека, при этом скончались 104 человека. Смертельная поездка подшофе в Нижнем Тагиле. Почему растет число пьяных ДТП? Напомним, по статистике в Свердловской области годовая инфляция снова достигла максимального уровня.

