«ВСМПО-Ависма» планирует увеличить свой кипрский офшор на два миллиона долларов

Решение было принято советом директоров компании в октябре. Как стало известно, компания увеличит чисто акций кипрской фирмы с 13 до 14 тысяч, каждая из них оценивается примерно в две тысячи долларов. Теперь решение совета директоров было вынесено на собрание акционеров компании, которое состоится 11 ноября 2020 года.
Напомним, из-за пандемии коронавируса на «ВСМПО-Ависма» выручка сократилась в 2,5 тысячи раз. Предприятие на треть снизило количество выпускаемой продукции, а также секвестированы все непрофильные расходы. Чтобы сотрудники предприятия были обеспечены работой, руководство компании создано новый цех, где работники занимаются разбором завалов в цехах и на складах, уборкой территории и благоустройством социальных объектов предприятия.