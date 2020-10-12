«ВСМПО-Ависма» планирует увеличить свой кипрский офшор на два миллиона долларов

«ВСМПО-Ависма» планирует увеличить свой кипрский офшор на два миллиона долларов

Вчера, 22:39ОбществоPhoto: pixabay
Компания «ВСМПО-Ависма» планирует увеличить уставный капитал своей офшорной кипрской компании Grifoldo Ltd на два миллиона долларов США, сообщает «Интерфакс».

Решение было принято советом директоров компании в октябре. Как стало известно, компания увеличит чисто акций кипрской фирмы с 13 до 14 тысяч, каждая из них оценивается примерно в две тысячи долларов. Теперь решение совета директоров было вынесено на собрание акционеров компании, которое состоится 11 ноября 2020 года.

Напомним, из-за пандемии коронавируса на «ВСМПО-Ависма» выручка сократилась в 2,5 тысячи раз. Предприятие на треть снизило количество выпускаемой продукции, а также секвестированы все непрофильные расходы. Чтобы сотрудники предприятия были обеспечены работой, руководство компании создано новый цех, где работники занимаются разбором завалов в цехах и на складах, уборкой территории и благоустройством социальных объектов предприятия.

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