Депутаты гордумы оценили ход строительства мусорного полигона в Нижнем Тагиле

Депутаты гордумы оценили ход строительства мусорного полигона в Нижнем Тагиле
Депутаты гордумы оценили ход строительства мусорного полигона в Нижнем Тагиле
Вчера, 22:45ОбществоФото: 1MI
Депутаты гордумы Нижнего Тагила посетили стройплощадку нового мусоросортировочного комплекса. Там они изучили реализацию концессионного соглашения по объектам, на которых будут обрабатываться и захораниваться ТКО.

На данный момент на площадке обустраивается стройгородок, временные дороги и возводятся ограждения. Всего работают девять единиц техники и 17 человек персонала, заявил гендиректор «Облкоммунэнерго» Дмитрий Буданов.

Также депутаты изучили технологию участка компостирования. За счет него планируется устранять источники загрязнения среды в виде гниющей органики. В рамках соглашения установлена 191 площадка накопления твердых коммунальных отходов. Также «Облкоммунэнерго» реконструирует и рекультивирует два полигона, пишет Ура.ру.

Напомним, в 2021 году региональный оператор «Рифей» принял на обслуживание еще 137 новых контейнерных площадок в Нижнем Тагиле и Гаринском, Новолялинском и Верхотурском городских округах.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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