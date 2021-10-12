До 15 лет тюрьмы грозит убийце сотрудницы секс-шопа из Екатеринбурга

По обвинению в убийстве 21-летней продавщицы секс-шопа в Екатеринбурге задержан подозреваемый. Девушку задушили в собственной квартире в конце июня 2021 года.

Обвинение предъявлено 23-летнему жителю Екатеринбурга. По версии следствия, он в ходе ссоры задушил знакомую, а затем скрывался от правоохранительных органов. Молодой человек признался в совершении преступления и показал, как убивал ее во время следственного эксперимента. Ранее обвиняемый уже привлекался к уголовной ответственности за преступления имущественного характера, он заключен под стражу, сообщает СУ СКР по Свердловской области. Фото: СУ СКР по Свердловской области Напомним, погибшая Анастасия, которая работала в секс-шопе Екатеринбурга, была обнаружена мертвой в ванне. Тело нашла ее бабушка после того, как девушка перестала выходить на связь. Тело 21-летней сотрудницы секс-шопа обнаружено в ванной в Екатеринбурге

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter