Эксперт рассказала о скрытом домашнем насилии

Эксперт рассказала о скрытом домашнем насилии
Эксперт рассказала о скрытом домашнем насилии
Вчера, 17:50ОбществоФото: pxfuel.com
Психолог Ирина Красова рассказала о том, что многие люди не подозревают о том, что подвергаются домашнему насилию. Именно поэтому целесообразно говорить о скрытом насилии или «газлайте».

Термин «газлайт» («газовый свет») появился после выхода в середине прошлого века одноименного фильма. Картина рассказывает о муже-манипуляторе, убеждающем супругу в том, что она душевнобольная. Таким образом он пытается завладеть ее наследством. Доходит до того, что женщина начинает сомневаться в реальных вещах, пишет «Народные новости».

С тех пор «газлайтингом» называется форма психического манипулирования, при которой жертву заставляют сомневаться в своем уме, памяти и не только. Примечательно, что такому насилию человек может подвергаться не только дома, но и на работе и даже в так называемых дружеских взаимоотношениях.

По словам Красовой, находящийся под «газлайтингом» человек начинает испытывать сомнения в восприятии собственной реальности. Все события, происходящие в его жизни, он видит в искаженной форме.

Также следует насторожиться, если вам постоянно напоминают о недостатках, внушают чувство опасности, тревоги. Наконец, такие люди не могут самореализоваться под чужим давлением.

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