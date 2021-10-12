Изменена схема выплаты субсидий работодателям за наём безработных

Внесены изменения в Постановление Правительства РФ № 1607 от 24.09.2021 г., которое устанавливает порядок выплаты субсидии работодателям, трудоустраивающим безработных граждан. Последние при этом должны быть официально зарегистрированы в центре занятости населения (ЦЗН).

Отмечается, что ранее госвыплата предоставлялась работодателям только за прием на работу гражданина, зарегистрированного в ЦЗН до конца 2020 года. Теперь же это правило распространяется также на россиян, которые встали на учет в качестве безработных до 1 августа 2021 года, сообщают «Новые Известия». Кроме того, поправки расширяют категорию трудоустроенных, за которых предприятие получит субсидию независимо от даты их регистрации в ЦЗН. Теперь, помимо выпускников колледжей и вузов, завершивших обучение в 2020 году, сюда относятся также инвалиды, многодетные родители и родители-одиночки с детьми-инвалидами. Государственная субсидия для работодателей представляет собой три минимальных размера оплаты труда, увеличенных на районный коэффициент, сумму страховых взносов и количество трудоустроенных. Она выплачивается тремя траншами — через месяц, три месяца и полгода работы оформленного в штат сотрудника. Первую часть субсидии Фонд социального страхования (ФСС) выплачивает в срок до десяти рабочих дней с даты поступления соответствующего заявления, которое работодатель должен направить через личный кабинет на сайте ФСС до 15 декабря. Вторая и третья части субсидии предоставляются фондом по истечении 102 и 192 дней после начала работы трудоустроенного, но не позже 27 декабря 2021 года. Но если вдруг вновь принятый на работу сотрудник в первый, третий или шестой месяц работы возьмет больничный и получит по нему пособие по временной нетрудоспособности от ФСС, предприятие-работодатель должно будет возместить фонду сумму этого пособия, но не более, чем размер ранее полученной субсидии.

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